Musica, esce il nuovo disco dell'isernino James Prana

"Head Banging" è il nuovo singolo musicale del DJ e Producer James Prana. Prodotto e distribuito dalla sua etichetta discografica “JAMES PRANA records” su tutte le piattaforme di digital music store inclusa Beatport e Traxsource. Come si può tradurre dal titolo "Battere la Testa" è un brano musicale EDM e nello specifico Big Room/Electro House. Lo stile di James Prana deriva dalla fusione di diversi stili come Afrojack, Avicii e Martin Garrix. L’artista molisano sta partecipando al Talent Pool della SPINNIN Records, con due brani musicali: uno Big Room dal titolo “My Signature” ed un altro Progressive House con il nome di “Lies”, che vede la collaborazione dell’artista Gianluca Capone in arte J.Rain https://spinninrecords.com/profile/james-prana James Prana è in concorso, inoltre, per il Tour Music Fest nella categoria DJ. Presenterà DJ set nella fase successiva, nel mese di novembre, a Roma. E’ possibile ascoltare il suo nuovo brano al seguente short link https://ampl.ink/dZmGB

BIOGRAFIA Giacomo Bucci in arte James Prana è un DJ, Remixer e Producer italiano. Nato a Isernia nel 1990, fin dall’età di 2 anni ha dimostrato una grande passione per la musica. A 14 anni inizia a comporre brani musicali di genere sinfonico e house. Nel 2008 riceve il suo primo contratto discografico con la Banana Records/Universo S.p.a., rilasciando il primo EP dal titolo “Fragments of Memory”, composto da 5 tracce di cui 4 sinfoniche ed una dance, inserita nella compilation “Eurodance 26” prodotta dalla Magika S.r.l. e distribuita dalla Warner Music. Fino al 2010 continua a produrre brani house,suonando in diversi club ed eventi pubblici della sua provincia e nel frosinate. Dallo stesso anno, fino al 2015, abbandona la carriera da DJ e producer di musica elettronica proseguendo la sua passione, la musica da film. Nel frattempo prosegue gli studi classici in conservatorio, diplomandosi nel 2014 in strumenti a percussione. Dopo aver terminato gli studi sente il bisogno di comporre nuovi brani di musica elettronica e quindi, nel 2015, riprende la sua attività da Producer rilasciando il primo singolo “It’s a Love Beat” con il suo nuovo nome d’arte James Prana, autoprodotto e distribuito con la DistroKID, successivamente rilascia il secondo singolo dal titolo “Marocco”. Per motivi economici sospende la sua carriera da DJ e Producer per stabilizzarsi nel mondo dell’istruzione, diventando docente di percussioni. Nel 2019 ha deciso di riattivarsi nel mondo della musica elettronica, distribuendo i suoi vecchi brani con la sua nuova etichetta JAMES PRANA records/Label Worx.