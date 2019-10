Pietrabbondante, un museo a cielo aperto grazie a #PanchINart : e il centro del paese diventa una vera attrazione artistica

Una bella iniziativa ad opera dei giovani della Pro loco di Pietrabbondante. Da qualche mese recandosi a Pietrabbondante si possono apprezzare,nei momenti di pausa,oltre ai ben noti reperti archeologici,le confortevoli panchine, colorate e dipinte come meravigliosi quadri e recanti versi di poeti famosi.Dopo la street art, la pop art, arriva La #PanchINart che ha regalato a Pietrabbondante una galleria d’arte contemporanea permanente e all’aperto.

Questo è l'invito che i giovani di Pietrabbondante rivolgono a tutti gli appassionati di live painting:

"E se i quadri non fossero solo nei musei? E se fare una semplice passeggiata per il paese potesse trasformarsi in un vero e proprio viaggio nell'arte? Era un pò di tempo che noi giovani della Pro Loco pensavamo a come portare l'arte nel nostro paese, cosi abbiamo ideato il progetto #PanchINart. E' dalla notte degli artisti, infatti, tenutasi ad agosto, che potete trovare per le strade di Pietrabbondante queste piccole opere. Ora non vi resta che vederle dal vivo e scattare qualche foto."