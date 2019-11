Agnone-Cultura Presentazione del romanzo di Alfredo Carosella "Sulla schiena del cielo"

Sabato 16 novembre 2019, alle ore 18.00, nella Sala Conferenze di Palazzo Bonanni, il Rotary Club di Agnone e il Centro Studi Alto Molise Vi invitano alla presentazione del romanzo di Alfredo Carosella "SULLA SCHIENA DEL CIELO" ,per le Edizioni della Sera. Ne parlerà con l'autore la giornalista e scrittrice Gioconda Marinelli. Aprono la presentazione: il Presidente del Rotary Club di Agnone Pietro Pescetelli e il Presidente del Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale" Ida Cimmino.

Non mancate.



IL LIBRO

Maurizio Miceli – detto Mizio – dopo aver divorziato

con Marta, perde anche il suo lavoro di architetto. Si ar-

rangia con lavori saltuari e si nutre di musica alternativa,

cocktail velenosi e sogni.

Al matrimonio di sua cugina Susanna, ritrova dopo tanto

tempo Fabrizio, il suo più caro amico e la moglie Mag-

ma, per la quale ha sempre avuto un debole. Al bizzarro

matrimonio che si tiene in un locale improbabile chiama-

to "Castello Normanno", avvengono una serie di colpi di

scena, tra i quali un breve ma intenso incontro con Mar-

ta. Però c'è una sorpresa ancora più grande per Mizio:

scopre che suo padre non è morto nell'incidente stradale

nel quale ha perso la vita il figlio minore. Sopravvissuto

all'incidente, si è trasferito in Florida, schiacciato dal sen-

so di colpa.

Al matrimonio di Susanna è stata invitata Dorothy, la

compagna del padre di Mizio, per comunicargli il suo

ultimo desiderio: riabbracciarlo prima di morire. Mizio

accetta di partire e scopre che il padre ha fatto fortuna. Lì

valuta la possibilità di cominciare una nuova vita.



L' AUTORE

Alfredo Carosella (Campobasso 1965), architetto e

scrittore. Ha pubblicato Sono nato quando mi hai preso

in braccio, Appuntamento in un non luogo (3° premio

al Concorso Alberoandronico 2014), La finestra sulla

riva del mondo (menzione di merito al Premio Castel-

lo di Prata Sannita L'iguana, 2016). Ha scritto diversi

racconti, tra cui Amore sospeso in "Napoletani per sem-

pre" (Edizioni della Sera, 2017) che ha vinto il Premio

Unico Miglior Autore di Narrativa al Concorso Caffè

delle Arti 2018; Bambola d'oro e Esilio in "Come una

canzone", vincitore del Premio Speciale al Concorso

Voci di Abano Terme nel 2014 e 2016. Vive a Portici, tra il Vesuvio e il mare.