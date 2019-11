"La di ettatura del cuore", i quaderni di poesia di Anna Di Lollo in uscita riceve la recensione di Alessandro Quasimodo

“Avalon è un luogo mentale, immaginario, fuori dal tempo. E’ un aldilà, con altro cielo, brillante, altra luce di sole. E la fioritura di meli è perenne” (Maria Corti). Proprio fuori dal tempo e dallo spazio ci riporta la silloge di Anna Di Lollo. La natura, a volte delicata e vibrante, in altre situazioni, tenebrosa e cupa, partecipa agli stati d’animo dell’umanità ... Emerge in questi testi la “grammatica del cuore … Come in un bel giardino accanto alle rose si trovano le spine, così l’amore alterna gioia immensa e dolore cosmico. La delicatezza sfumata di tenui acquarelli cede il posto a xilografie ricche di contrasti …



(Dalla prefazione d Alessandro Quasimodo)



Cosi viene recensita da Alessandro Quasimodo l’opera di Anna Di Lollo intitolata “La di ettatura del cuore”, e in uscita proprio in questi giorni. I quaderni di poesia dell’artista molisana (una silloge di ben sessanta componimenti), editi dalla Aletti all’interno della collana “Poeti in transito”, molto s’impregnano degli odori, dei colori, della bellezza antica ma sempre nuova, per certi versi ancora incontaminata, di una regione dimenticata, chiusa in un irreversibile declino economico, al quale solo la Natura col suo fiero rigoglio fa da contrappasso. Lo scopo dell’autrice è quello di offrire una visione del mondo (e delle sue logiche) inquadrata da una prospettiva diversa, capace di far ritorno (in un mondo corrotto e corruttibile) alla veridicità di aspetti basilari quali l’amore, gli affetti, il rispetto per gli altri e per la Natura, che in questa raccolta ricopre il ruolo della vera divinità. Alessandro Quasimodo, che ha curato la prefazione del libro, non mancherà di evidenziare analogie ed assonanze, di alcuni passaggi e versi della raccolta, addirittura con la poetica di autori illustri quali Carducci o Foscolo.

Un plauso particolare anche ad un altro molisano, Antonio Carfagna, che, grazie al suo amore per la fotografia naturalistica, ha messo a disposizione un suo bellissimo scatto come immagine di copertina.

L’autrice offrirà copie omaggio del libro a tutte le scuole che ne faranno richiesta.

