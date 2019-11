Agnone film festival, il paese altomolisano laboratorio cinematografico nel novembre 2020: ecco le prime indiscrezioni sulla quattro giorni voluta da Comune e Associazione Moscacieca

E' di ieri 28 novembre la notizia ufficiale di un evento del tutto inedito in una realtà come quella Agnonese, ma non solo. L'annuncio nel pomeriggio durante l'assise del Consiglo comunale tenutosi a Palazzo San Francesco. Esiste un progetto al quale si sta lavorando oramai da diverso tempo e che si realizzerà a novembre 2020, una quattro giorni dedicata al cinema. L'evento straordinariamente coinvolgente e interessante sia ai fini artistici che culturali e economici è "Agnone International Festival". Sarà patrocinato, tra gli altri, anche dal comune di Agnone che nella seduta consiliare di ieri ha, nel suo deliberato, stabilito di dare un contributo di 20mila euro per la realizzazione. Un evento di respiro internazionale che proietterà Agnone in un circuito virtuoso fatto di qualità, interesse per un pubblico estremamente variegato proveniente da tutta europa e stati oltreoceano, attratto dal fascino e dall'industria del cinema. Si svolgerà 11-12-13-14 novembre 2020

L'organizzazione sarà a cura dell'Associazione Moscacieca in collaborazione con Moscacieca srls e Le Iridi Digitali srls nelle persone di Tonino Di Ciocco, Valentina Musilli, Danilo Di Nucci, Salvatore Cerimele.

Il Festival è aperto ai cortometraggi provenienti da tutto il mondo della durata massima di 20 minuti. Previste 6 categorie: corti italiani, corti esteri, documentari, videoclip, corti d'animazione, progetti per le scuole

Sarà un concorso a premi le cui iscrizioni partiranno il 1 gennaio 2020 e dove i vincitori delle categorie appena descritte si aggiudicheranno, pertanto, un premio in denaro. Tutti i cortometraggi in concorso saranno valutati da una giuria selezionata.

I vincitori delle sei categorie durante la serata conclusiva del Festival saranno ulteriormente valutati e al vincitore assoluto sarà assegnato un trofeo ideato da Ettore Marinelli della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli



Oltre ad una serie di film in programmazione, durante i giorni del festival avranno luogo vari incontri e masterclass relative ai vari settori del cinema che saranno organizzate con un importante ente del settore cinematografico italiano con il quale si stanno definendo i dettagli

Il periodo scelto non è affatto casuale difatti in questo territorio si discute da tempo di destagionalizzazione del turismo ma nulla è stato fatto. Gli eventi si concentrano tutti nel periodo Giugno-Settembre e i restanti periodi dell'anno registrano un calo di manifestazioni e di flussi turistici Tale evento invece, che avrà durata di più giorni, porterà sicuramente benefici all'intero comparto economico locale.

Allorchè saranno espletati gli ultimi dettagli, l'organizzazione intende incontrare la cittadinanza e gli operatori economici locali per illustrare il progetto nel dettaglio e proporre collaborazioni mirate a creare una serie di eventi collaterali atti a promuovere l'artigianato locale, la piccola e media impresa

Gli organizzatori a tal proposito ringraziano l'Amministrazione Comunale di Agnone e affermano " Il ringraziamento va soprattutto al Sindaco Lorenzo Marcovecchio, ha immediatamente accolto l'iniziativa in maniera entusiasta e ha deciso di fornire un supporto fondamentale sia in termini economici che di altri servizi, senza il quale questo progetto non avrebbe mai visto la luce".