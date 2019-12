Chiesa di San Marco Evangelista, i giovani musicisti si preparano al concerto del 26 dicembre

I giovani musicisti agnonesi si preparano al concerto del 26 Dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di San Marco Evangelista ad Agnone. Oggi prima riunione organizzativa e prove. Quest'anno grande novità, faranno l'esordio gli allievi dei musicisti che accompagnati dai loro maestri si esibiranno in canti e musiche natalizie. La chiesa di San Marco sede del concerto è stata scelta dai musicisti per rendere onore al compianto Don Alessandro, arciprete di San Marco, deceduto l'11 di dicembre. La prima edizione del concerto natalizio dei musicisti agnonesi si tenne presso la chiesa di San Marco per espressa volontà di Don Alessandro, il prete da tutti amato per la sua bontà e umiltà.

Gi artisti che si esibiranno sono

Riccardo Longo

I giovani musicisti agnonesi si preparano al concerto del 26 Dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di San Marco Evangelista ad Agnone. Oggi prima riunione organizzativa e prove. Quest'anno grande novità, faranno l'esordio gli allievi dei musicisti che accompagnati dai loro maestri si esibiranno in canti e musiche natalizie. La chiesa di San Marco sede del concerto è stata scelta dai musicisti per rendere onore al compianto Don Alessandro, arciprete di San Marco, deceduto l'11 di dicembre. La prima edizione del concerto natalizio dei musicisti agnonesi si tenne presso la chiesa di San Marco per espressa volontà di Don Alessandro, il prete da tutti amato per la sua bontà e umiltà.

Gi artisti che si esibiranno sono

Presenta e canta Riccardo Longo

Nicole Massanisso Canto

Nico Sboro batteria

Domenico di Rienzo chitarra

Paolo di Pietro pianoforte

Riccardo Labbate basso

Simone del Papa Flauto

Pasquale Masciotra Fisarmonica