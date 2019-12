Mostra LiberaMente in Arte e Borgustando a palazzo Terpolilli di Fresagrandinaria

Mostra LiberaMente in Arte e Borgustando



Sabato 28 dicembre 2019 dalle ore 15,30 a Fresagrandinaria presso il nobile palazzo Terpolilli si terrà la mostra Collettiva LiberaMente ContemporaneaMente in Arte. Alla mostra hanno aderito 30 artisti affermati abruzzesi e non, e si preannuncia come un evento unico nel suo genere a livello regionale.



I nomi degli artisti che hanno aderito li potete leggere nella locandina allegata. In anteprima, in quelle che secoli fa era il frantoio annesso a palazzo Terpolilli (edificio realizzato nel 1700), è stato allestito un presepe con sassi in equilibrio impossibile, realizzato dall’artista Cico Stone. L’opera, unica e irripetibile, si basa sul delicato equilibrio di sassi irregolari che nella loro precaria ma ineffabile posizione rappresentano i personaggi del presepe.



La suggestione del luogo e l’incredulità di chi ammira questo capolavoro rendono la visione un momento emozionante che tutti i visitatori hanno giudicato sorprendente e incredibile. La vista dal vivo è molto più coinvolgente di una semplice foto.



I questi giorni stanno giungendo altre opere che saranno collocate all’interno del salone centrale del palazzo. La qualità di questi lavori e il messaggio che ciascuna opera rimanda al visitatore rendono questo evento imperdibile. Invitiamo i lettori a visitare sia la mostra sia a partecipare all’evento enogastronomico Borgustando che sempre sabato 28 dicembre si sviluppa lungo le vie del centro storico di Fresagrandinaria. Borgustando è ormai una manifestazione di successo, consolidatasi nel tempo, che attira migliaia di persone sia d’estate che d’inverno. Vi aspettiamo il 28 tra arte, cultura, cibo, bevande e tanta buona musica!



Claudia Palmieri



Presidente Pro loco Fresagrandinaria.