Arte, lirica:Gianluigi Dezzi un dono , un talento, una voce

Passione è per quelle persone o per qualsiasi altra cosa, di cui non possiamo fare a meno, che coinvolge i sensi e la mente. Gianluigi Dezzi,26 enne, agnonese ha scoperto la suo passione per il canto lirico , dopo aver frequentato l'ITIS agnonese, perciò la sua strada lavorativa doveva per logica, essere la meccanica o l'elettronica. ma cosi non è stato. Ad un certo punto della vita si possono scoprire propensioni, motivazioni, interesse e passione per tutt'altro, addirittura agli antipodi di quello per cui abbiamo studiato o fatto fino ad allora.

La storia di Gianluigi e' esattamente questa. Dopo la scuola per caso inizia ad ascoltare l'opera su you tube, apprezzandone la musica e i cantanti lirici, La Callas, la Tebaldi come voci femminili, Di Stefano, Del Monaco, Caruso. tenori, baritoni,celebri in altre epoche. Poi sempre a livello hobbystico, prova con la sua possente voce, a cantare sulle opere e da li si rende conto di avere un talento naturale, una voce già ben impostata, con un timbro caldo e ricco che può modulare in diversi registri vocali, dal tenore al baritono. A quel punto decide che la sua strada è il canto lirico e sostenuto dai genitori che non si sono mai opposti a questa sua scelta, si iscrive al conservatorio Perosi di Campobasso. Tra alcuni mesi discuterà la tesi che certificherà il suo innato talento, che con lo studio, ha affinato ulteriormente,

Ha cantato in varie opere e anche da solista, con la sua bella voce potrebbe raggiungere vette molto alte. Ma il mondo della musica in generale non offre grandi opportunità lavorative, è un mondo che passa attraverso il business e una selezione feroce non sempre trasparente, là dove la competizione è alta.

Ieri sera si è esibito a Montagano, paese in provincia di Campobasso, con una orchestra,il complesso bandistico di Montagano, composto da 40 elementi,in una delle più coinvolgenti opere verdiane, in tre atti, La Traviata. Ha cantato interpretando Giorgio Germont, padre dell'innammorato di Violetta la protagonista. L'opera ieri sera ha riscosso grande successo di pubblico e di critica,, che ha travalicato decisamente i confini di Montagamo.L'evento organizzato dall'Associazione musicale" A. Pistilli Comune di Montagamo" ha visto tra gli artisti Melissa Agostinelli-Violetta, Eros Antonelli-Alfredo, e Gianluigi- Germon. Direttrice di orchesta M. Clara Galluppo.

Gianluigi adesso si dibatte tra la sua passione e la ricerca di unl lavoro stabile. Ma sicuramente vorrà continuare i suoi studi guardando all'Emilia Romagna, terra di opera e bel canto.

Ad Maiora!