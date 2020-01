Monteroduni,Concerto di Capodanno il 3 gennaio, Chiesa di San Michele Arcangelo

Tutto pronto a Monteroduni per il Concerto di Capodanno che si terrà nella Chiesa di San Michele Arcangelo. Lo Storico Concerto Bandistico "Città di Monteroduni (IS)" sotto la direzione del Maestro Giovanni Capone si esibirà al pubblico con un bel programma adattato per banda. Per l'occasione si ascolteranno le musiche di J. Strauss, G. Verdi, P. Mascagni, W.A. Mozart, G. De Marzi e J. Lennon. Il concerto è libero e gratuito ed è organizzato dall'Associazione Musicale "Maestri R. Bianco e R. Percopo" di Monteroduni sotto la direzione artistica ed organizzativa di Pasquale Di Cristinzio. Tutte le informazioni sono sul sito della banda: www.bandamonteroduni.org.