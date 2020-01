FANTASIA MAGICA

La danza è poesia



Primo CONCORSO NAZIONALE DI DANZA

“CITTÀ DI ISERNIA”

OMAGGIO A GABRIELE D’ANNUNZIO

Giovane Talento Città di ISERNIA

Sezioni Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop,

Idee Coreografiche (stili vari), Premi Speciali

rivolto a solisti, coppie, gruppi, baby, children, juniores, seniores



PREMIO LETTERARIO “Fiori di Luce”

rivolto ad autori italiani e stranieri



28-29 Marzo 2020

AUDITORIUM COMUNALE

CORSO RISORGIMENTO, 221

86170 ISERNIA



Regolamento

Articolo 1 Requisiti per accedere al Concorso

Possono partecipare al Concorso Nazionale di Danza "Città di Isernia” Prima Edizione Omaggio a Gabriele D’Annunzio giovani danzatori, solisti, coppie e gruppi. Il concorso è articolato come da seguente tabella “Quote e Premi”. Alle Sezioni fino a 11 concorrenti verrà assegnato il primo premio in denaro, mentre il secondo e terzo premio saranno da definire; alle Sezioni con più di 11 brani verranno assegnati i premi come indicato in tabella.



Tabella quote e premi

Frasi celebri cui liberamente ispirarsi:

1) La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente, come le più grandi. Non ho mai tregua.

2) Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte.

3) Ama il tuo sogno se pur ti tormenta.

4) Su la docile sabbia il vento scrive con le penne dell'ala.



Articolo 2 Modalità di partecipazione

La domanda di ammissione al concorso dovrà riportare i dati indicati nella scheda fax simile di cui all’art. 15 e potrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo 3euterpe3@libero.it e malisse@libero.it, allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Le tasse di iscrizione sono evidenziate nella tabella “Quote e Premi”.

Il versamento della quota, non rimborsabile, è da inviare quale tassa di ammissione al concorso tramite bonifico bancario alla Banca Monti dei Paschi di Siena intestato a Vita Amoroso, IBAN IT13H0103079400000004286124.



Termine per la presentazione delle domande: 15 Marzo 2020.



Qualora i candidati non dovessero presentarsi al Concorso, anche se in possesso di certificati o documenti ufficiali che giustific l’assenza non avranno diritto al rimborso della quota versata. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti, malattie, furti o danni subiti dai candidati, dai responsabili e dagli accompagnatori, durante tutte le fasi del Concorso.



Articolo 3 Luogo e data di svolgimento

Il concorso si svolgerà a Isernia presso l’Auditorium Comunale nelle giornate del 28 e 29 Marzo 2020. Le dimensioni del palcoscenico sono le seguenti: larghezza utile 15 mt. e profondità 15 mt.



Articolo 4 Calendario di svolgimento

Il calendario di svolgimento del concorso sarà inviato a ciascuna Scuola partecipante una settimana prima dell’evento. La scaletta potrà comunque subire delle variazioni. In base al numero dei partecipanti saranno definiti il programma, le giornate, gli orari relativi alle diverse sezioni del concorso e l’ordine cronologico di esecuzione dei brani. Le sezioni resteranno quelle programmate nell’art. 1 (tabella “quote e premi”), qualora si raggiunga un minimo di 8 iscrizioni ciascuna; diversamente, le iscrizioni saranno unificate nella Sezione principale di appartenenza secondo lo stile.



Articolo 5 Fuori quota e numero brani

All’interno di ogni gruppo è consentita l’iscrizione di fuori quota (elementi che hanno un’età diversa da quella prevista dal regolamento) nella misura del 30 % rispetto al numero dei componenti del gruppo stesso. I candidati possono decidere di iscriversi a una o più Sezioni e partecipare sia come Solisti sia all’interno di un Gruppo, nel qual caso dovranno compilare una scheda d’iscrizione per ogni Sezione scelta e versare la relativa quota d’iscrizione. Verrà riconosciuta una riduzione della tassa di iscrizione del 50% dal 3° brano da parte della singola Scuola per la Sezione “Gruppi”. Per età minima e massima si intende quella compiuta al 28 marzo 2020.



TITOLO 2. COMMISSIONE GIUDICATRICE. PROVA D’ESAME



Art. 6 Commissione giudicatrice



STEFANO ANGELINI. Danzatore solista Teatro San Carlo di Napoli. Membro del Conseil International de la Danse-Unesco



FABRIZIO MAININI. Coreografo di diverse trasmissioni RAI e Mediaset, già Primo Ballerino per i più importanti show TV italiani. Ha lavorato anche per il teatro e per il cinema.



RICKY BONAVITA. Docente di Tecnica moderna e contemporanea presso Accademia Nazionale di Danza di Roma. Coreografo e Direttore Artistico Compagnia Excursus e Festival Tendance.



ANDREI FEDOTOV Maitre de ballet del Teatro alla Scala, Teatro dell'Opera di Roma, del Royal New Zealand Ballet, del Teatro San Carlo di Napoli, dell’Arena di Verona, del Teatro Massimo di Palermo (2019). Già Primo Ballerino nella Compagnia Bolshoi di Mosca. Nel 1990 viene scelto da Rudolph Nureyev per ballare al Teatro alla Scala di Milano. Dal 1993 al 2003 è Danseur Étoile nel Ballet National de Nancy et de Lorraine. Professeur de Danse dal 2003. E’ stato insignito dal Ministero della Cultura francese “Chevalier à l’Ordre des Arts et des Lettres”.



ELEONORA PACINI Ballerina per X Factor - Assistente coreografa per il videoclip di Jovanotti “Le Canzoni” - Insegnante di modern e Hip Hop nella sua scuola il PAQ Center L’Aquila - Coreografa di numerose crew come

“Vibin’ Sista” e “New Kidz On The BLOCK”.



ILENIA ROSSI Ballerina e coreografa Hip Hop di fama internazionale. Ideatrice e Coordinatrice dell’UDA – Urban Dance Academy, primo centro di formazione professionale per le danze urbane in Italia con sede a Roma.



CRISTINA BURLONE già ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Insegnante, Scrittrice, CEO Artauxilium.com





Articolo 7 Durata dei brani e luci

I candidati dovranno eseguire un brano della durata massima di 6’ per i gruppi e della durata di 3’ per assoli e duo. Per le coreografie di Repertorio e per il Pas de Deux (Adagio) il tempo massimo consentito è quello reale. Le luci saranno prescelte, controllate e verificate dall’Organizzazione e non saranno possibili richieste specifiche (piazzato bianco).



Art. 8 Accesso all’Auditorium, alla scena e al backstage

Gli iscritti dovranno presentarsi almeno due ore prima della propria esibizione presso l’Auditorium per la registrazione. I parenti e gli accompagnatori dei candidati potranno assistere alle fasi del Concorso solo se muniti del biglietto d’ingresso alla manifestazione. Il prezzo del biglietto sarà di 5,00 euro. I biglietti saranno prenotabili all’email 3euterpe3@libero.it e consegnati all’arrivo al momento della registrazione. I responsabili accompagnatori (il direttore della scuola o un coreografo/insegnante della stessa) e i partecipanti potranno accedere al Teatro, alla scena e al backstage solo se muniti del pass nominativo che verrà rilasciato all’arrivo al momento della registrazione. E’ vietato consumare cibi e bevande in teatro.



Articolo 9 Qualità dei brani

Le tracce audio in chiavetta USB andranno consegnate un’ora prima dell’esibizione al fonico e sarà cura del partecipante rinominarle con il titolo del balletto e scuola di provenienza. I partecipanti dovranno essere muniti di cd. Le registrazioni non ritenute professionali all'ascolto potranno riportare una penalità ovvero essere rifiutate dalla giuria e quindi essere oggetto di eliminazione dal concorso (si consiglia di portare un duplicato in CD audio).



Articolo 10 - I premi

I premi previsti saranno suddivisi come da tabella “Quote e premi”. La giuria valuterà sia l'aspetto tecnico sia quello interpretativo in relazione alla coreografia presentata. In caso di ex equo o di esecuzioni con più partecipanti, il premio sarà diviso tra i vincitori concorrenti segnalati dalla giuria. La giuria avrà la facoltà di assegnare il premio “Giovane talento” e altri riconoscimenti speciali per l'originalità, l’interpretazione e la simpatia. Potranno altresì essere assegnati dalla giuria borse di studio. I premi saranno consegnati dalle autorità comunali, provinciali, regionali e nazionali e sarà garantita la pubblicità attraverso la stampa. Il giudizio della giuria sarà insindacabile. La giuria si può avvalere della facoltà di non assegnare alcun premio, se lo riterrà opportuno.



Art. 11 Il servizio fotografico, video e la loro diffusione

E’ a carico dell'organizzazione ed è pertanto di proprietà esclusiva della stessa. All’Organizzazione verranno riconosciuti tutti i diritti di effettuare fotografie e riprese video nel corso della manifestazione. Con la sottoscrizione obbligatoria del modulo di liberatoria, i candidati rinunciano fin d’ora a tutti i diritti relativi alle registrazioni effettuate dall’Organizzazione o da terzi autorizzati dall’Organizzazione stessa e alle relative riproduzioni, diffusioni, distribuzioni, pubblicazioni (tv, internet, DVD), riconoscendo ed accettando che tutto il materiale di immagine dell’evento potrà essere utilizzato per fini divulgativi e/o pubblicitari. La rinuncia ai diritti sarà definitiva e irrevocabile senza alcun limite di tempo o di luogo. E’ vietato qualsiasi tipo di riprese audio o video non autorizzate dall’Organizzazione.



Art. 12 Spese di viaggio e soggiorno

Le spese di viaggio e soggiorno non sono a carico dell’organizzazione. Saranno attuate delle Convenzioni con le strutture ricettive locali alle quali i partecipanti potranno liberamente rivolgersi.



Art. 13 Responsabilità

I partecipanti si assumono la responsabilità della loro idoneità fisica. L'organizzazione declina ogni responsabilità per partecipanti minorenni.



Art 14 Accettazione Regolamento

Il candidato che è ammesso al concorso, accetta questo regolamento in ogni suo articolo e contenuto.



ART. 15. Domanda di partecipazione. Da compilare ed inviare all’indirizzo mail 3euterpe3@libero.it e p.c. malisse@libero.it .

Segreteria Organizzativa e Direzione del Concorso prof.ssa Vita Amoroso +393477936213; dr.ssa Mirella Pol Bodetto +393494711405 Sito Pro Loco Isernia www.prolocoisernia.it

Foto Video staff “New foto” Mauro Pietrangelo – Via G. Tedeschi Isernia.



DOMANDA DI AMMISSIONE AL PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI DANZA “CITTA’ DI ISERNIA”

Nome dell’Associazione/Scuola di Danza/Gruppo Coreografico

________________________________________________ e-mail ________________________

Indirizzo ___________________________________ Città e CAP _________________________

Solista Nome e Cognome _______________________data e luogo di nascita ________________

Stages ______________________________________________________________________________

n. complessivo partecipanti della scuola _______________

Il Rappresentate legale della scuola dichiara che i genitori dei minori hanno dato la loro autorizzazione alla partecipazione.

Balletti con più componenti: Allegare elenco in un unico foglio con i dati anagrafici di ciascuno.

Sezione prescritta ___________________________________

Titolo del Balletto ___________________________________

Titolo musicale _____________________________________

Compositore della musica _____________________________

Coreografo _________________________________________

Durata del brano ____________________________________

Con la presente dichiarazione liberatoria, i partecipanti rinunciano fin d’ora a tutti i diritti relativi alle registrazioni effettuate dall’Organizzazione o da terzi autorizzati dall’Organizzazione stessa e alle relative riproduzioni, diffusioni, distribuzioni, pubblicazioni (tv, internet, DVD), riconoscendo ed accettando che tutto il materiale di immagine dell’evento potrà essere utilizzato per fini divulgativi e/o pubblicitari.

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SCUOLA

______________________________________________________________________

PREMIO LETTERARIO “FIORI DI LUCE”

Prima Edizione

Concorso a tema libero rivolto a poeti italiani e stranieri





Al Concorso possono partecipare poeti italiani e stranieri con massimo 5 poesie edite o inedite, in italiano o in lingua straniera con testo italiano a fronte, senza limite di versi.



I testi vanno inviati all’indirizzo mail ida.diianni@tin.it, indicando nome, cognome e recapiti telefonici entro la data del 20 febbraio 2020. Non è prevista tassa di iscrizione.



PREMIO

Pubblicazione delle liriche degli autori premiati e selezionati in un’Antologia della Collana “La stanza del poeta” per la Volturnia Edizioni.



CERIMONIA DI PREMIAZIONE Isernia, Auditorium, 29 marzo 2020, ore 16



La GIURIA, il cui giudizio è insindacabile, è composta da Ida Di Ianni (presidente; direttore editoriale Volturnia Edizioni, docente, scrittrice, critico letterario), Giuseppe Napolitano (direttore Collana “La stanza del poeta” – Volturnia Edizioni, scrittore, critico letterario), Stella Rigamonti (giurata, poeta), Celeste Meo (segretario).



Vincitori e selezionati saranno tempestivamente avvisati dalla Segreteria organizzativa (Celeste Meo 338 1420620) e invitati a prendere parte alla Cerimonia di premiazione.

https://www.facebook.com/events/1064865947181506/