Solidarietà "Carnevale in allegria" il 7-8 Febbraio, a Agnone

Carnevale in allegria, organizzato dal gruppo di volontari "Be&Ca". Il fondatore del gruppo lo storico e generoso volontario Clemente Zarlenga,. Il gruppo invita tutti alla partecipazione a questo allegro e solidale carnevale

Di seguito l'invito

"Ciao! Allora cosa farai a Carnevale? Non lo sai? Vieni con noi!

Ti invitiamo al nostro Carnevale in Allegria, il giorno 7 febbraio presso la casa di riposo di S. Bernardino alle ore 15,30. L'8 invece presso la Struttura di Secolare " Dopo Di Noi " . Naturalmente lascia a casa il muso lungo e i problemi abbiamo bisogno di allegria,musica e balli in compagnia dei nostri amici "Anziani e Diversamente Felici " per ridere a crepapelle e divertirci. Ci sarai? E' gradita la partecipazione dei bambini, e.... indossate le vostre maschere preferite!!

Vi ASPETTIAMO con ai Grandi maestri di orchestra e Animatori! il Gruppo " Be&Ca"