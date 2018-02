Belmonte del Sannio: Grande partecipazione e divertimento al Carnevale dei bambini

Carnevale dei Bambini a Belmonte Del Sannio IS, organizzato come ogni anno dalla Parrocchia SS. Salvatore con la collaborazione del Comune e delle operatrici dell'Asilo nido comunale Ape Maia e il coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi. L'iniziativa quest' anno ha avuto particolare successo. Hanno partecipato festosi bambini e famiglie e non solo di Belmonte ma anche i piccoli di Agnone. La giornata si è svolta tra canti, balli, recitazione e non certo potevano mancare i dolciumi. I bambini alla fine della festa stanchi ma si sono divertiti molto. Grande la soddisfazione delle famiglie e di Don Francesco Martino , il parroco.