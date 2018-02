Anc, Associazione nazionale Carabinieri sezione di Agnone: Ieri assemblea annuale dei soci

Ieri sera si è svolta l'Assemblea annuale della Associazione Nazionale Carabinieri, ANC, sezione di Agnone, presso un noto ristorante agnonese. In via preliminare e' stato sottoposto al vaglio dei soci presenti a maggioranza le linee guida per l'anno 2019 e la rendicondazione del Bilancio, approvati all'unanimità. Alla fine dei lavori una cena conviviale per i soci e familiari. L'assemblea annuale dei soci afferma il Presidente dell'Anc sezione di Agnone, Maresciallo, Mario Fusaro " è un momento importante, i soci sono chiamati alla partecipazione e alla condivisione delle scelte strategiche dell'associazione. Sono soddisfatto per la grande e calorosa partecipazione"