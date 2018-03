“Immagina, scatta, vinci”: dipingi Agnone con un click

Valorizzare la città di Agnone in tutti i suoi aspetti. Questo l’obiettivo di “Immagina, scatta, vinci”, il concorso fotografico organizzato dall’associazione turistica Proloco Città di Agnone per far cogliere gli angoli più belli e suggestivi attraverso le immagini di questa bella cittadina.

La proloco sul profilo dell’associazione porta avanti in effetti una seria promozione delle ricchezze storiche, artistiche ed architettoniche della città.

Il modulo di partecipazione in formato PDF pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione, dove è possibile trovare anche tutti i contatti , deve essere stampato e compilato. Quindi si dovrà portare nella sede della proloco in C.so Vittorio Emanuele n.78. Per i non residenti è possibile inviarlo su posta elettronica: proloco.agnone@gmail.com.