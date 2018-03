Uova di Pasqua e leucemie: torna l'iniziativa dell'Ail. Domenica a Agnone i volontari in piazza IV Novembre

Il 16, 17 e 18 marzo si svolgerà la 25° edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua AIL, in oltre 4500 piazze italiane. La manifestazione sarà realizzata grazie al consueto impegno di migliaia di volontari che offriranno le uova di cioccolato, in cambio di un contributo minimo associativo di 12 euro. Le Uova di Pasqua dell’AIL sono tutte caratterizzate dal logo dell’Associazione.

Pasqua rappresenta per l’AIL un altro appuntamento fondamentale per finanziare la ricerca contro i tumori del sangue. Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto. È merito di chi ha consentito di trasformare le Uova AIL in un grande simbolo di solidarietà. È merito dei tanti volontari, perché senza il loro appoggio non avremmo raggiunto gli stessi risultati. È merito di chi ha voluto festeggiare la Pasqua con un Uovo AIL, regalando ai nostri pazienti la sorpresa più bella, la speranza.

I volontari di Agnone saranno presenti domenica 18 marzo in piazza IV Novembre!