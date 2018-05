1 maggio. L'ANPI Molise ricorda Nicola Crapsi i figure storiche del movimento operaio ed antifascista molisano, amato da braccianti, operai e contadini

Una delegazione dell'ANPI Molise sarà presente alle manifestazioni indette dalla CGIL per celebrare il 110° anniversario della fondazione della Camera del Lavoro di Santa Croce di Magliano condividendo il valore emblematico universale, storico e ideale del Primo Maggio come giornata in cui si festeggia la dignità, la libertà e l'emancipazione dei lavoratori di tutto il mondo.

L'ANPI nella circostanza si recherà a rendere omaggio alla figura di Nicola Crapsi, già Segretario della Camera del Lavoro di Santa Croce di Magliano nel 1920 e protagonista di memorabili lotte bracciantili, eletto Sindaco nel 1922 ma destituito dai fascisti che ne sancirono l’allontanamento in Abruzzo.

Nicola Crapsi rientrò nel proprio paese e in Molise nel 1945 assumendo la guida del sindacato e del PCI, ponendosi sempre a disposizione dei lavoratori che lo sostennero con un attaccamento profondo giunto fino ai nostri giorni nonostante la sua prematura scomparsa nel 1965.

Nicola Crapsi rappresenta una delle principali figure storiche del movimento operaio ed antifascista molisano, amato da braccianti, operai e contadini, sia in vita che dopo la sua morte, a dimostrazione di un consenso diffuso e di una stima popolare generalizzata che nessuno potrà mai intaccare o mettere in discussione. La storia degli oppressi, degli sfruttati e delle lotte per la libertà, il riscatto del lavoro e dell'antifascismo molisano, si intreccia con tante figure che nel tempo di sono adoperate e battute sul nostro territorio prima nella Resistenza e poi per l'attuazione della Costituzione.

Tra i protagonisti delle lotte sociali e politiche del Novecento in Molise merita di essere ricordato tra coloro che sono rimasti impressi nel cuore dei lavoratori, Nicola Crapsi, l'elettricista, giovane Segretario della Camera del Lavoro, poi dirigente del patronato INCA, Segretario del PCI, Consigliere Comunale di Campobasso, Segretario Regionale CGIL, Parlamentare del PCI dal 1963 alla sua scomparsa nel 1965.

Campobasso, 30 aprile 2018

