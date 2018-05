Poggio Sannita: Raccolta fondi #Telethon 2018/Campagna di Primavera. Per la festa della mamma scegli i Cuori di biscotto #Telethon il 5 e 6 maggio

Il 5 e 6 maggio, in più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno distribuiti i Cuori di biscotto dai volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas e UNPLI. I Cuori saranno un omaggio distribuito come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro.

I Cuori di biscotto, prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, sono un prodotto solidale rappresentativo di Fondazione Telethon e vengono distribuiti dai volontari, da ormai quattro anni, in numerose piazze italiane durante la campagna di piazza di Primavera. Biscotti a forma di cuore, ideali per l’ora del thè o per la prima colazione, sono disponibili in tre gustose varianti: al burro, con farina integrale oppure con gocce di cioccolato. Due delle tre ricette sono prodotte da Grondona in esclusiva per Fondazione Telethon.

La Raccolta fondi #Telethon 2018/Campagna di Primavera. Per la festa della mamma scegli i Cuori di biscotto #Telethon il 5 e 6 maggio, i volontari ti aspettano anche a Poggio Sannita in p.zza XVII Aprilei" sarà il tuo modo di rispondere #ioperlei