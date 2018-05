Pesca di beneficenza Polisportiva Olympia Agnone, 1° premio una sfavillante FIAT 500

Sono in vendita i biglietti per la pesca di beneficenza organizzata dalla nota società sportiva la Polisportiva Olympia Agnone. Molti i premi in palio. Il fortunato vincitore del 1° premio si aggiudicherà una sfavillante Fiat 500., il 2° premio un televisore, il terzo premio una cena per due, ed altri premi anche per il quarto biglietto estratto

L'estrazione sarà effettuata il 30 Giugno 2018. Affrettiamoci ad acquistare i biglietti al costo di euro 2.50 l'uno, presso il responsabile del settore giovanile prof Fernando Sica e presso la International G.C. Motors Srl dei fratelli Colaizzo a Agnone