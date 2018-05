@Telethonitalia - Campagna di Primavera 2018 #contuttoilcuore #ioperlei #festadellamamma Sabato 5 e domenica 6 maggio, a #PoggioSannita raccolti per Telethon: € 550,00 Grazie #contuttoilcuore !!!! A chi ha contribuito all’acquisto dei cuori di biscotto ed ai volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione del punto Telethon a #PoggioSannita. In particolare ringraziamo i volontari: Alessandra e Michele Manzo, Aurora Palomba ed il piccolo Karol Palomba; la padrona di casa Lena Di Carlo e per l’assistenza logistica Eliodoro Mancini.

Poggio Sannita 12 maggio 2018

Tonino Palomba - Responsabile Telethon Poggio Sannita