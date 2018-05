Belmonte del Sannio: Alfonsina Di Ciocco istituita Ministra Straordinaria dell'Eucaristia Pubblicato il: 28/05/2018, 16:55 | di Francesco Martino | Categoria: Associazioni

Ieri grande gioia per la comunità di Belmonte del Sannio: Alfonsina Di Ciocco ( in maglia rosa nella foto) coordinatrice del gruppo del Rinnovamento dello Spirito della Parrocchia Ss. Salvatore è stata solennemente istituita insieme ad altri candidati di Castiglione Messer Marino, Roccavivara e Torella da SER Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento, Ministra Straordinaria dell'Eucaristia per 5 anni, con in compito di aiutare il parroco nel ministero della consolazione, del conforto, della visita, del sostegno della preghiera in casa e del dare la comunione agli anziani e malati impossibilitati a recarsi in chiesa per la messa e la comunione. Alfonsina insieme ai suoi compagni oltre ad essersi preparata con il corso ha una lunga storia di testimonianza cristiana, di amore e disponibilitá per i fratelli ammalati e ha sempre avuto sensibilità per la preghiera e la vita di fede: è stata lei, rendendosi conto della difficoltà dei malati ed anziani della parrocchia, a mettersi a disposizione per tale servizio, e il parroco è stato contentissimo e felice di questa disponibilità che sicuramente viene da una vocazione e chiamata particolare del Signore. La comunità parrocchiale, contenta e gioiosa ne dà l'annuncio a tutti.

