Bagnoli del Trigno, giornate ecologiche del volontariato i cittadini si sostituiranno ai netturbini

Avrà luogo a Bagnoli del Trigno VIII edizione delle Giornate Ecologiche del Volontariato, in calendario il mese di luglio, il 12-13-26 . Anche quest’anno, il gruppo di volontari di Bagnoli con chiunque voglia aderire, sarà protagonista diretto della pulizia del proprio territorio

Le giornate ecologiche inizieranno alle ore 8,30. La locandina nella galleria fotografica fornisce tutte le indicazioni per la partecipazione e ben in evidenza la raccomandazione di munirsi di rastrelli, cesoie, guanti, carriole,decespugliatori, tutto il materiale utile per raccogliere e pulire il territorio.Il vontariato ancora una volta promotore di azioni e comportamenti di alto senso civico che si esprime nei piccoli grandi gesti a sostituzione delle istituzioni o a supporto costruttivo