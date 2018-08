Sul treno bianco dell’Unitalsi diretto a Lourdes, anche i giovanissimi volontari di Belmonte del Sannio

Anche quest'anno d'intesa con la Sezione Pugliese l'Unitalsi Molisana ha organizzato il pellegrinaggio dei malati a Lourdes con l'apposito Treno Bianco, partito ieri da Termoli alle ore 14.45 e oggi pomeriggio giunto a Lourdes. Circa 200 i partecipanti molisani, malati, personale di assistenza diviso tra barellieri e dame, pellegrini, guidato dalla Presidente di Sezione, sig.ra Anna De Mello. Anche dalla Diocesi di Trivento sono partiti un nutrito gruppo, circa 20, di soci Unitalsi, tra cui un gruppo ben affiatato di giovani volontari di Belmonte del Sannio, che in dicembre hanno aderito all'associazione e con convinzione hanno partecipato alle varie attività: Carmela Gualtieri, Sara Gualtieri, Matteo Marcovecchio, Gessica Maecovecchio, Marco Di Matteo, Wislei Nibbio, Andrea Ricci, Antonello Ricci, accompagnati dalle più mature Annarita La Rocca e Angela Orlando. A loro si sono aggiunti i veterani di Agnone, Casalciprano e Castropignano. Tale presenza giovanile per un servizio al prossimo è un bel segno di speranza che esistono ancora giovani impegnati e disponibili a donare la propria vita per il prossimo. Diversi di loro, tra l'altro, fanno anche parte del dinamico Comitato Feste di Belmonte che tanto sta operando bene in paese. Il gruppo farà rientro, dopo l'intensa esperienza di preghiera e volontariato, martedì 14 agosto 2018. (foto)