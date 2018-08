Incontro di maschere a Castiglione MM, evento promosso dall'Associazione Culturale Pulgenella

Oggi a Castiglione MM, la manifestazione "L'incontro di maschere e tradizioni" a cura dell'Associazione Culturale Pulgenella con il patrocinio del comune e l'Avis Di Castiglione e provincia di Chieti,

Evento costituito da un mix di cultura, antiche e sentite tradizioni, arte popolare di tre regioni italiane: il Molise e l 'Abruzzo e le Marche, che con i loro gruppi carnevaleschi, faranno vivere emozioni e il divertimento è assicurato. Una grande festa con balli canti, buon cibo e ottimo vino locale. . I gruppi sfileranno per le vie del paese e si esibiranno con i loro tipici costumi. Per l'Abruzzo partecipanno I Pulgenella di Castiglione MM e R Mazzaroun di Schiavi D'Abruzzo, per la regione Marche il gruppo I Zann di Acquasanta Terme e per il Molise il gruppo di Jelsi (CB)l'Orso. La giornata sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti,tra cui antropologi e studiosi di arti e tradizioni popolari. . Nella foto copertina il murales realizzato per l'evento da Alessandro Marotta, artista di Pescara.