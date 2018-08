XV Raduno d'auto e moto d'epoca “ Ricordando J.M. Fangio" a Castiglione MM

Domenica 19 Agosto a Castiglione Messer Marino si terrà il raduno di auto e moto d'epoca, “RICORDANDO FANGIO”, quest'anno giunto alla XV edizione. La manifestazione diventata appuntamento fisso dell’estate Castiglionese ha lo scopo di ricordare il cinque volte campione del mondo di FORMULA 1, J.M.Fangio, il cui padre, Loreto, nacque a Castiglione M.M. I titoli iridati vennero conquistati rispettivamente nel 1951( Alfa Romeo), 1954 ( Mercedes ),1955 (Mercedes), 1956 (Ferrari) e 1957 ( Maserati). J.M.Fangio è da molti considerato il più grande pilota di tutti i tempi i cui record sono stati superati solo in parte dal mitico Michael Schumacher.

L'evento è organizzato, in collaborazione con il Comune , dall’ Associazione J.M. Fangio di Castiglione M.M. , nata con l’intento di raccogliere materiale e promuovere eventi che raccontassero la vita del grande pilota. La manifestazione non è riservata ad un solo club automobilistico ma è aperta a tutte le persone che vogliono ricordare il grande pilota, patrimonio di tutti gli sportivi. Il raduno vedrà la partecipazione di auto e moto d’epoca che si ritroveranno in piazza della Repubblica alle h11 con la visita alla “SALA FANGIO” dove viene ospitata in modo permanente la mostra “ W FANGIO “ con gigantografie sulla storia del pilota. Seguirà un aperitivo offerto dal Comune. Dopo il pranzo ,consegnati gli attestati partecipazione, ci sarà la visita alla mostra d'arte contemporanea “ CastigliArte “ e la presentazione del progetto per il 25° anno con l'idea di realizzare, sotto forma di scultura a dimensione originale, una delle auto da corsa di FANGIO. Durante la giornata ci sarà l'annullo filatelico celebrativo, su cartoline a tiratura limitata, e la vendita di un foglietto di francobolli dedicato ad Enzo Ferrari, presentato all'expo mondiale di filatelia nel 1998. Per una migliore riuscita della manifestazione si prega confermare la partecipazione ai seguenti numeri 3207545841- 3336986410.

Associazione Juan Manuel Fangio Castiglione M.M

09.08.2018 Castiglione M.M.