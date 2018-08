Prevenzione diabete tipo I, da Agnone il tour "In giro con il diabete":associare il diabete all'attività fisica. VIDEO

L'iniziativa mira a sensibilizzare sulla patologia del diabete di tipo I. Associare il diabete alla attività fisica, in particolare al piacere di percorrere in bicicletta o in mountain bike o a piedi le strade e i sentieri d'Italia. Questa la missione di In giro con il diabete, organizzazione nazionale nata nel 2014

Un plauso agli organizzatori che quest'anno hanno scelto la regione Molise dopo le edizioni in Puglia, in Lombardia e tra la Toscana e il Lazio.

A Termoli, la sera del 26 agosto, presso la sala consiliare, ci sarà la cerimonia di chiusura.