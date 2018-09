Rotary Club: il governatore distrettuale Gabrio Filonzi in visita al club di Agnone

Gabrio Filonzi, giovernatore del distretto Rotary 2090, che comprende i club del Molise, Marche, Abruzzo, Umbria, in visita al Club Rotary di Agnone. Visita di cortesia per conoscere i soci del Club Agnonese. Il governatore è giunto in mattinata accompagnato dalla moglie Patrizia. Ad accogliere il governatore i soci e naturalmente il neo eletto presidente del Club Agnone, Nicastro Pilla, eletto in sostituzione della presidente uscente Barbara De Paola

Dopo la riunione del consiglio direttivo che si è svolta nei locali della Fonderia delle Campane Marinelli, il pomeriggio presso il ristorante Il Giardino dei Ciliegi. la Conviviale.L' incontro si è concluso con uno scambio di doni.