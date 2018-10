Settimana nazionale della dislessia, incontro a Isernia per genitori e docenti

In occasione della terza edizione della Settimana Nazionale della Dislessia (1 - 7 ottobre 2018), l'AID Associazione Italiana Dislessia - sezione di Campobasso - organizza un incontro riservato a genitori e docenti. "Dall'identificazione precoce all'intervento riabilitativo del DSA, gestione del disturbo tra clinica, didattica e prospettive normative", questo il titolo dell'appuntamento che si svolgerà venerdì 5 ottobre dalle 15 alle 17.30, nell'Aula Magna del Liceo Cuoco di Isernia, in via Leopardi 1. Questo nel dettaglio il programma degli interventi: dalle 15.30 alle 16.30 "Favorire la continuità didattica tra scuola dell'infanzia e scuola primaria: dall'identificazione precoce alla formulazione di percorsi specifici di potenziamento in ambito clinico e scolastico". Presentazione e analisi dei risultati di un progetto pilota di potenziamento delle abilità visuo-spaziali, con le relazioni di Fabrizio Catutillo, logopedista, e Angela Di Burra, insegnante e psicologa dell'età evolutiva. A seguire si parlerà di "Tutele normative in materia di DSA" con l'avvocato Carmelina Salvatore. A conclusione il dibattito con i relatori. Per partecipare all'incontro, gratuito, è possibile iscriversi sul sito internet www.campobasso.aiditalia.org o direttamente all'ingresso.