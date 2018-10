Partita la Scuola di Teologia "San Casto" ad Agnone per il mese di ottobre con la prima lezione di S.E.R. Mons. Claudio Palumbo su "La Parola di Dio nella Missione della Chiesa" in questo primo ciclo di Sacra Scrittura che vuole approfondire la Dei Verbum, la Parola nella Chiesa. Grande successo con circa 65 iscritti delle Parrocchie di Agnone, Belmonte del Sannio, Vastogirardi, Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, Castiglione Messer Marino. L'iniziativa voluta fortemente dal Vescovo vuole far crescere nella fede e nella testimonianza cristiana le comunità parrocchiali mediante la formazione di cristiani preparati, consapevoli, e maturi, capaci di rendere ragione della speranza che è in loro per la Nuova Evangelizzazione.