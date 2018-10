Volontario da 11 anni per la sclerosi multipla: Clemente ringrazia gli altomolisani per i 34mila euro raccolti

Sono oramai tanti gli anni che Clemente Zarlenga ha fatto del volontariato la sua missione di vita. Svolge attività di volontariato in tutti i settori, dal sociale al sanitario e ovunque c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Ma non e' di lui che vuole che si parli, bensì vuole ringraziare tutti gli agnonesi e gli abitanti dei paesi limitrofi per la generosità e la solidarietà che sanno esprimere in tutte le situazioni dove sono chiamati a dare un aiuto.A riprova di ciò, carte alla mano con date , cifre, anni, bonifici effettuati, ci ha mostrato la cifra raccolta in undici anni a favore dell'Aism, https://www.aism.it/home.aspx l'associazione per la lotta alla sclerosi multlipa, una bella cifra per l'esattezza 34.546,00 euro. L'Aism in particolare si adopera per la :

promozione e finanziamento della ricerca scientifica;

fornitura di servizi socio-sanitari alle persone colpite dalla malattia e alle famiglie;

assistenza nel rappresentare i diritti delle persone colpite dalla malattia.

34.546,00 euro raccolti, una cifra di tutto rispetto che aiuta la ricerca scientifica a trovare soluzioni per le persone affette da questa malattia Un plauso va a tutti quei cittadini che credono nei valori della solidarietà,dell'assistenza, del rispetto dell'altro . Un ringraziamento speciale però va a Clemente Zarlenga che si adopera con tutti i mezzi, con il freddo, con la pioggia, con il solleone, per dare una mano al "suo prossimo"