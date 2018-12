Vastogirardi, Comune e Pro loco festeggiano insieme agli Anziani

Si è svolta oggi nella palestra Scolastica la terza festa per gli anziani, per ricordare ancora un anno insieme, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune l'evento ha visto ospiti, oltre l'Amministrazione Comunale, anche il Consigliere regionale Andrea Di Lucente e Don Paolo Conti. In un clima di grande goliardia e serenità i nostri anziani hanno passato una giornata diversa e particolare, il ritrovarsi tutti insieme riuniti per il pranzo ha generato tantissima commozione, l'ambiente accuratamente addobbato per il Natale e l'ottimo menù pensato e cucinato appositamente dalle ragazze della Pro loco è stato molto apprezzato dai commensali. L'ottima musica dei vastesi Antonio Spognardi e Antonio Di Benedetto ha fatto il resto, canti balli e regali per tutti . Un evento questo a cui l'Amministrazione comunale tiene molto, insieme a quello dell'infanzia, perchè si ha modo di regalare il sorriso e alleviare, anche se solo per poco, la loro sofferenza per la solitudine del lungo inverno . Ci si lascia alla fine con riconoscenza reciproca ma soprattutto dandosi l'appuntamento per l'anno successivo a cui nessuno vuole mancare. Il Comune ringrazia la Pro Loco per la squisitezza e l'impegno che mettono ogni volta in questo appuntamento.