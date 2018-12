Torna a Vastogirardi "Progetto Elisabetta, un regalo per Babbo Natale", donare per i bambini meno fortunati

TORNA PROGETTO ELISABETTA:....

LE FAMIGLIE DI TELLA E CARFAGNA CON IL PATROCINIO DELLA PROLOCO E DEL COMUNE DI VASTOGIRARDI

PRESENTANO : “ PROGETTO ELISABETTA” 6a Ediz. VASTOGIRARDI “UN REGALO PER BABBO NATALE”

SIETE TUTTI INVITATI DA LUNEDI 11 DICEMBRE 2018 A PORTARE I VOSTRI DONI PER BABBO NATALE PRESSO LA CHIESA MARIA S.S. DELLE GRAZIE DOVE E' ALLESTITO UN APPOSITO SPAZIO ACCANTO ALL'INGRESSO DI DESTRA, POTRETE DEPOSITARLI FINO SABATO 22 DICEMBRE 2018 TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9,30 ALLE 18,30 ... AIUTATECI AD AIUTARE..

I VOSTRI "DONI" E LE VOSTRE OFFERTE SARANNO DESTINATI A I BAMBINI MENO FORTUNATI CHE NON HANNO FAMIGLIA, NON HANNO CASA, NON HANNO AMORE TRANNE QUELLO DEI VOLONTARI CHE LI CURANO E ACCUDISCONO

IL DONO CHE BABBO NATALE VI CHIEDE E’ SEMPLICEMENTE UN CAPO DI ABBIGLIAMENTO, SCARPINE, DA 0 A 18 ANNI, USATI MA PULITI E IN BUONO STATO, CONFEZIONATI IN CARTA TRASPARENTE, CATALOGATI A SECONDA DEL SESSO, ETA' E STAGIONE ; E /O GIOCHI, SEMPRE USATI E IN BUONO STATO

E POI ANCORA PASSEGGINI, CARROZZINE ,SEDIOLONI , LETTINI, COPERTE ECC. ECC. TUTTO ASSOLUTAMENTE IN BUONO STATO E PULITI . SI ACCETTANO ANCHE GENERI PER L’IGIENE E LA CURA PERSONALE , PANNOLINI, ASCIUGAMANI RIGOROSAMENTE NUOVI ,BIANCHERIA INTIMA NUOVA, O GENERI ALIMENTARI A LUNGA SCADENZA.

CHI VUOLE PUO' FARE ANCHE DONAZIONI IN DENARO E POTRA' EFFETTUARLE PRESSO IL NEGOZIO DI MARISA BISCIOTTI E VAPOFORNO IONNA, IN CAMBIO RICEVERETE “LA CANDELINA DELLA SPERANZA” ! LE OFFERTE IN DENARO VERRANNO UTILIZZATE PER INTEGRARE L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO E DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA DI VASTOGIRARDI.

LA FAMIGLIA DI ELISABETTA PROVVEDERA’ PERSONALMENTE A CONSEGNARE I DONI PER IL NATALE E QUEST'ANNO SARANNO DESTINATI ALLA CARITAS DI VENAFRO-CONSULTORIO FAMILIARE "IL GIRASOLE".

NEL POMERIGGIO DI SABATO 22 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 16,00 PRESSO LA CHIESA S.S.MADONNA DELLE GRAZIE SI CELEBRERA' UNA MESSA IN RICORDO DI ELISABETTA IN OCCASIONE DEL SUO 47° COMPLEANNO.

"PROGETTO ELISABETTA"… AIUTATECI AD AIUTARE … UN DONO, UN SORRISO, UN SOGNO CHE SI AVVERA!!!

LE FAMIGLIE DI TELLA, CARFAGNA , LA PROLOCO E IL COMUNE DI VASTOGIRARDI RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE TUTTI COLORO CHE PARTECIPERANNO