Castiglione,Il grande cuore di Clemente Zarlenga, oggi giornata di volontariato tra gli anziani ospiti della Rsa Santa Maria Del Monte

Oggi ultima giornata dedicata agli anziani dai volontari agnonesi guidati da Clemente Zarlenga. Hanno portato gioia e sorrisi agli anziani, ai disabili in ben tre strutture, due situate ad Agnone e oggi festa conclusiva di carnevale con gli ospti della Rsa Santa Maria del Monte a Castiglione MM dove arrivano ospiti provenienti dall'Alto Molise e L'Alto Vastese.

Un grazie va a Clemente e a tutto il gruppo di volontari che in giornate dove tutti si divertono, loro invece si preoccupano di far giocare e divertire chi non puo farlo da solo.Il volontariato e' una vera forza della società civile e serve per avanzare nella costruzione di un mondo migliore e solidale.