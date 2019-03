Il volontariato si chiama "Clemente ", presente anche alla tradizionale manifestazione "La gardenia dell'Aism"

Si rinnova il consueto appuntamento di inizio marzo con la raccolta fondi da devolvere alla ricerca contro la sclerosi multipla e la tradizionale manifestazione “La gardenia dell'Aism”, dallo scorso anno diventata “Gardensia”, oltre alle tradizionali gardenie saranno infatti in vendita delle ortensie.

A Agnone come oramai da molti anni Clemente Zarlenga non manca all'appuntamento, nella foto con il gazebo allestito per la vendita della "Gardensia" nella giornata di oggi , domani sabato 9, e domenica 10. Dove c'è da aiutare gli altri,c'è Clemente!

La sclerosi multipla è una malattia spesso invalidante che colpisce il sistema nervoso centrale e che tende a manifestarsi principalmente fra i venti e i trent'anni con incidenza maggiore sulle donne rispetto agli uomini. Alla base di tutto una perdita di mielina in più aree del sistema nervoso centrale. Numerose evidenze hanno mostrato una reazione del sistema immunitario che scatena un attacco contro la mielina, tale attacco (le cui cause non sono note) consiste in un processo infiammatorio che colpisce alcune aree del sistema nervoso centrale e provoca la distruzione della mielina. Una terapia risolutiva non è ancora stata scoperta e per questo motivo tutti gli anni vengono organizzate iniziative per raccogliere fondi da investire nella ricerca, grazie alla quale nell'ultimo decennio sono stati fatti importanti passi in avanti e il trattamento è notevolmente cambiato.