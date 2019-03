Lions club, a Carmelina Colantuono della transumanza il premio Ada Trombetta

Si è svolta ieri pomeriggio a Campobasso, presso la Fondazione Molise Cultura, la Cerimonia di consegna del Premio Ada Trombetta, intellettuale Campobassana, scrittrice, fotografa, artista, insegnante, amata ed indimenticata Socia del Lions Club Campobasso.

L'edizione dell'anno 2018/2019 ha visto riconoscere dalla Giuria del Lions Club Campobasso il Premio Ada Trombetta a Carmelina Colantuono per la Sua preziosa attività dedicata alla Transumanza, fondata sulla tradizione, sulle comunicazioni e gli scambi tra i popoli, sul rispetto dell'ambiente, sul lavoro insieme e in sinergia, che ha portato il Molise al Centro dell'Europa mettendo in evidenza la Sua cultura, le sue bellezze e le sue tradizioni.

Il Cerimoniere del Lions Club Campobasso, Raffaella Petti, ha condotto la cerimonia avendo al Suo fianco il Lions e MJF, Eugenio Astore, il Presidente Aldo Reale, e il Consigliere e componente della giuria, Davide Marroni.



La cerimonia, molto partecipata, ha visto la presenza e gli interventi del Sindaco di Campobasso, Antonio Battista, della Presidente dell'IRESMO, Giuseppina Rescigno, e della Presidente della FIDAPA Campobasso, Teresa D'Alessio e di Nicola Di Niro, responsabile del Moligal e collaboratore più vicino a Carmelina Colantuono, promotore insieme a Lei del partenariato con gli altri Paesi europei dove si svolgono altri esempi di transumanza (Svezia, Spagna, Portogallo, Grecia) e sostenitore della possibilità che nella prossima Programmazione comunitaria vengano valorizzati i tratturi, reincentivando le attività artigianali e commerciali che nascono in corrispondenza di tali strade, sopratutto, grazie a tutto questo lavoro, consentendo la candidatura della Transumanza al Patrimonio dell’Unesco.

Foto Davide Marroni