Bellissima foto in notturna della palma alta 5mtri allestita a Trivento per le festività pasquali. Le uncinettine triventine hanno realizzato un vero capolavoro di eleganza e raffinatezza.I proventi dell'allestimento e la vendita dei prodotti realizzati ad uncinetto saranno devoluti in beneficienza

La fotografia è di un giovanissimo triventino Mario di Laudo