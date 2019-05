Festa della mamma in ospedale a Isernia, gioia per i pazienti grazie ai doni dei volontari Avo

L'AVO Associazione di volontariato ospedaliero oggi nel pomeriggio ha organizzato una consegna doni per i pazienti in occasione della festa della mamma, celebrata con qualche giorno di anticipo. L'AVO è presente presso l'ospedale di Isernia da circa 25 anni, sono uomini e donne, ragazzi e ragazze che aiutano i ricoverati durante i pasti, forniscono indumenti, acqua, ma soprattutto danno sostegno , conforto ai pazienti. Il folto gruppo odierno ha consegnato un cartoncino con un cuore e cantato canzoni dedicate alle mamme. Hanno portato gioia, simpatia ed energia vitale, tutto si è svolto con umiltà e semplicità. Il volontariato,come affermato dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della 33^ giornata internazionale del volontariato "è, un antidoto alle chiusure e agli egoismi che possono generarsi di fronte a momenti di difficoltà personale o collettivi”.

