Arte e solidarietà, un connubio perfetto: la mostra del Fil di ferro dell'artigiano Clemente Zarlenga

Dal 13 al 16 agosto a Agnone la mostra mercato , L'arte del fil di ferro. In esposizione le creazioni artistiche in ferro battuto dell' artigiano Clemente Zarlenga, figlio di un altrettanto bravo artigiano agnonese , Pietro.

La lavorazione del ferro battuto era ed è molto diffusa ad Agnone con i fabbri ferrai che hanno contribuito a conservare nel tempo le tipiche lavorazioni utilizzate per arredi di edifici pubblici e privati, per ornamento personale, per attrezzi ed utensili da lavoro e da cucina, facendo della cittadina altomolisana il centro più noto in questo settore.

Clemente Zarlenga crea oggetti e figure utilizzando, a questo scopo, attrezzi a mano per martellare, curvare, tagliare o comunque dare forma al ferro battuto. Sa realizzare prodotti di aspetto piacevole che abbinano talento ed originalità. Questa mostra ha un risvolto altrettanto interessante e lodevole, parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore A.I.S.M, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un motivo in più per visitare questa originale mostra che espone creazioni artistiche di sculture da parete realizzate interamente a mano