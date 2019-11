Primo incontro formativo del progetto Volontariato inclusivo nell'Alto Vastese

Il progetto che coinvolge cinque associazioni di volontariato: Ricoclaun, Admo, Avis, Anffas di Vasto e il Buco nel Tetto, nell'ente d'ambito sociale "Alto Vastese", approvato dalla Regione Abruzzo, come progetto di rilevanza regionale nell'ambito del terzo settore è iniziato ieri con l'incontro formativo "Il ruolo strategico della Comunicazione nel Volontariato" con Antonio Cilli, fondatore di Cittanet, una rete italiana di piattaforme di informazione partecipata e glocal.

Il progetto che prevede di promuovere un'azione di volontariato inclusivo in cinque paesi dell'Alto Vastese: Schiavi D'Abruzzo, Celenza Sul Trigno, Roccaspinalveti, Fraine e San Giovanni Lipioni, avrà vari momenti formativi, che si rivolgono in modo specifico al mondo del volontariato.

I volontari, le associazioni, gli enti, il comitato scientifico del progetto si doteranno di una piattaforma web del volontariato nel vastese (www.vasteseinclusivo.it).

Antonio Cilli, nella sede della Ricoclaun, ha evidenziato il ruolo di una comunicazione autentica, efficace solo se comunica qualcosa di autentico, dell'importanza della rete quale bene comune, delle minacce che possono derivare da un ruolo oligopolista di Google, Amazon, Facebook, Apple... della necessità di costruire piattaforme civiche e partecipate. Piattaforme basate su un modello no profit di scambio di saperi e di esperienze utilizzando la comunicazione bidirezionale e esponenziale propria del media (di massa) internet.

E' stata compresa la relazione importante tra il mondo del volontariato, fatto di azioni, di relazioni solidali e il mondo della comunicazione. La comunicazione del volontariato non può essere più improvvisata e va gestita in maniera non casuale, seguendo le modalità più efficaci per raccontare con autenticità e con strumenti e forme nuove lo straordinario mondo del volontariato.

Nei prossimi giorni sarà completata tecnicamente la piattaforma web e nel mese di novembre ci saranno altri incontri, anche nei paesi dell'altro vastese per conoscere la realtà, le risorse e le problematiche e cercare di potenziare l'azione del volontariato.

Rosaria Spagnuolo