L'associazione Prospera ravviva le tradizioni a Poggio Sannita. Riuscita la sagra delle castagne

Poggio Sannita (IS)

Nonostante le condizioni meteorologiche non propriamente favovoreli, con pioggia e temperature in calo, la Sagra delle castagne organizzata dalla neonata Associazione Prospera, è stato un evento riuscito che ha visto la partecipazione di molti poggesi e i tanti giunti a Poggio Sannita per trascorrere il lungo ponte di Ognissanti. Una serata all'insegna del divertimento, animata da un duo musicale coinvolgente con musiche da ballo, tantissime caldarroste cotte a puntino e buon cibo, panini con la porchetta, e vino, tanto vino. L'Associazione ha avuto il sostegno dell'aministrazione comunale, di molti cittadini e l'organizzazione è stata perfetta, certo c'era anche un pò di fumo oltre alle tante castagne

L'Associazione Prospera, ha messo in programma un ricco cartellone di eventi ricompresi dal mese di ottobre a giugno. Nel mese di novembre e' prevista un'altra festa in onore del buon olio proveniente dai tanti uliveti poggesi, una bruschetta con olio novello e prodott tipicamente molisani come le fave e i ceci abbrustoliti e naturalmente vino novello. L'associazione si caratterizza da un vertice tutto al femminile, che vede come presidente Fausta Mancini affiancata da due vicepresidenti donne, si compone finora di 22 soci. Belle iniziative che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni dei nostri territori e combattono contro lo spopolamento valorizzando i prodotti locali.