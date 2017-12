Carabinieri: 62 arresti, oltre 950 persone denunciate per reati vari e centinaia di sequestri. Questo, in cifre, il bilancio dell’attività operativa dei militari dell’Arma nella provincia di Isernia nel 2017. Risultati di assoluto rilievo quelli conseguiti nell’anno che sta per concludersi, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, impegnati quotidianamente nel contrasto ad ogni forma di criminalità e di illegalità. Importanti risultati sono stati infatti raggiunti grazie all’impegno: delle ventidue Stazioni, che hanno competenza giurisdizionale sui cinquantadue comuni della provincia raggiungendo così anche i centri più piccoli; del Nucleo Investigativo provinciale; dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Isernia, Venafro e Agnone; dei Reparti Speciali dell’Arma (NAS, NOE, NIL, TPC, ROS e Gruppo Carabinieri Forestale) sempre pronti ad operare in perfetta sinergia con i comandi territoriali. 62 gli arresti eseguiti (oltre il 70% degli arresti eseguiti da tutte le FF.PP.) e con un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente; oltre 950 sono le persone denunciate in stato di libertà ( oltre l’80% delle persone denunciate in totale da tutte le FF.PP.) e che rimane un dato stabile rispetto al periodo precedente; centouno le proposte per l’applicazione di misure di prevenzione (Avvisi Orali di P.S., Fogli di Via e Sorveglianze Speciali) con un incremento del 40% rispetto alle proposte avanzante per il 2016, e numerosissimi sono stati anche i sequestri durante tutto il 2017, nel corso del quale si è rilevato un calo complessivo dei reati che ha fatto registrare un meno 4%. Le persone identificate sono state in totale 38.793 con un incremento del 5% rispetto al 2016, mentre i veicoli controllati sono stati 29.719 con un incremento del 6%. Inoltre è da evidenziare che i reparti dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Isernia, hanno proceduto per oltre il 70% del totale complessivo dei reati denunciati. Le attività condotte hanno visto i militari dell’Arma impegnati a contrastare, a trecentosessanta gradi, ogni tipologia di reato, dall’omicidio al tentato omicidio, dalle rapine ai furti, dalla ricettazione alle truffe, dalla violenza sessuale ai reati di pedofilia, dallo stalking ai maltrattamenti in famiglia o verso i minori, dalla contraffazione ai reati contro il patrimonio culturale, dalle estorsioni ai reati di falso, dalla detenzione e porto illegale di armi allo spaccio di sostanze stupefacenti, dai reati contro l’ambiente a quelli contro la salute pubblica, dall’abusivismo edilizio alle violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro, dai reati contro la pubblica amministrazione a quelli in materia di immigrazione clandestina, fino ad arrivare anche al pericoloso fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti e ai reati in materia di sicurezza stradale. Rilevante anche il valore economico della refurtiva recuperata per un totale complessivo di oltre centosessantamila euro. Inoltre si rende doveroso porre in risalto casi di singolare altruismo, ma sarebbe impossibile elencarli tutti, che hanno visto come protagonisti i Militari dell’Arma, come quelli accaduti all’inizio di quest’anno grazie ai quali sono state letteralmente salvate persone in grave pericolo durante l’emergenza neve che ha colpito in particolare il territorio alto molisano, e poi l’intervento di personale scelto del Comando Provinciale di Isernia, impiegato durante il G7 tenutosi a Taormina nel mese di maggio, con il grande apprezzamento da parte delle Autorità presenti all’evento, sia a livello Nazionale che Internazionale. Nel quadro delle iniziative volte a realizzare una forma di “sicurezza partecipata”, si rammentano anche gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici sulla formazione per la cultura della legalità e quelli con gli anziani per dare preziosi consigli al fine di prevenire furti e truffe. A tal proposito utili indicazioni possono essere facilmente reperite sul sito web www.carabinieri.it. Grafico riepilogativo di alcuni dei dati salienti relativi ai risultati conseguiti dai Carabinieri in provincia di Isernia nell’anno 2017: CRIMINALITA’: Arresti eseguiti per reati vari: Nr. 62 Denunce a piede libero per reati vari: Nr. 950 Proposte misure di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico: Nr. 101 Droga sottoposta a sequestro: grammi: 1.014,5 e nr.25 di piante di cannabis Armi sottoposte a sequestro: Nr. 15 fucili, nr. 5 pistole, nr. 97 munizioni e nr.27 armi bianche Valore refurtiva recuperata Euro 160.000,00 Persone controllate: Nr. 38.793 Mezzi controllati: Nr. 29.719 Richieste di intervento al “112”: Nr. 37.720 TUTELA AMBIENTE: Persone denunciate all’A.G. Nr.103 Discariche abusive sottoposte a sequestro Nr. 3 Richieste emissione ordinanze bonifica aree demaniali interessate da deposito incontrollato rifiuti Nr.60 Violazioni amministrative Nr.21 Totale sanzioni amministrative Euro 301.000,00 TUTELA SALUTE: Persone denunciate all’A.G. Nr.21 Prodotti alimentari sequestrati per violazioni in materia di tutela della salute: Kg. 392 Provvedimenti di chiusura locali per violazioni in materia igienico-sanitaria Nr.9 Totali sanzioni amministrative Euro 7.000,00 TUTELA LAVORO: Persone denunciate all’A.G. Nr.152 Lavoratori a nero segnalati Nr.120 Cantieri edili e altre attività imprenditoriali irregolari sottoposti ad accertamenti per abusivismo, violazioni normativa in materia di infortuni sul lavoro e sfruttamento di lavoratori in nero: Nr. 156 Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriali Nr.9 Totali sanzioni amministrative Euro 1.265.100,00 ELENCO PRINCIPALI OPERAZIONI CONDOTTE DAI CARABINIERI IN PROVINCIA DI ISERNIA NELL’ANNO 2017 Il 14 febbraio, militari del Nucleo Investigativo, dei N.O.R. e delle Stazioni dipendenti dalle Compagnie Carabinieri di Isernia, Venafro e Agnone, a conclusione di una vasta operazione denunciano 55 persone per false residenze anagrafiche in vari comuni della provincia, al fine di truffare Compagnie Assicurative;

Il 17 febbraio, militari della Stazione e del N.O.R. della Compagnia di Agnone, arrestano una coppia di pregiudicati provenienti dal casertano per rapina aggravata ai danni di un anziano, con il recupero della refurtiva consistente nella pensione appena ritirata presso l’Ufficio Postale;

Il 23 marzo, militari del Nucleo Investigativo denunciano 4 pregiudicati ritenuti responsabili a vario titolo di rapina, estorsione e ricettazione ai danni di una giovane donna di origine sudamericana residente ad Isernia;

Il 29 marzo, militari della Stazione di Cantalupo nel Sannio, arrestano un immigrato di origine nordafricana per tentato omicidio nei confronti di un 60enne;

Il 24 aprile, militari dei reparti territoriali, del Nucleo Operativo Ecologico e del Gruppo Carabinieri Forestale, a conclusione di una vasta operazione, denunciano 60 persone per reati in materia ambientale;

Il 18 maggio, militari del Nucleo investigativo, denunciano due persone per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché immigrazione clandestina;

Il 29 maggio, militari della Stazione e del N.O.R. della Compagnia di Venafro, arrestano una coppia responsabile di sequestro di persona e abusi sessuali nei confronti di una ragazza minorenne;

Il 30 maggio, militari dei reparti territoriali e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, a conclusione di una vasta operazione per contrastare il fenomeno del “caporalato”, denunciano 29 persone, tra titolari di imprese nel settore edile, agricolo e commerciale;

Il 4 giugno, militari della Stazione di Forlì del Sannio, arrestano un latitante di origine rumena, ricercato in campo internazionale per porto illegale di armi, furto ed altri reati contro il patrimonio e la persona;

Il 28 giugno, militari del N.O.R. della Compagnia di Venafro e del Nucleo Investigativo arrestano una infermiera ritenuta responsabile dell’omicidio di un anziano paziente, ucciso mediante somministrazione di acido cloritico;

Il 29 giugno, militari del N.O.R. della Compagnia di Agnone, arrestano una coppia di pregiudicati responsabile di truffa ai danni di anziani;

Il 22 luglio, militari della Stazione di Rionero Sannitico, arresto su mandato di cattura un esponente del clan dei Casalesi, che scontava i domiciliari in provincia di Isernia;

Il 5 agosto, militari della Stazione di Macchiagodena, arrestano un “corriere” proveniente dall’hinterland napoletano che trasportava un considerevole quantitativo di cocaina per rifornire i “pusher” molisani;

Il 16 settembre, militari del N.O.R. della Compagnia di Isernia e del Nucleo Investigativo sgominano una banda di quattro malviventi resasi responsabile di rapina a mano armata perpetrata in un’abitazione privata nel centro di Isernia;

Il 12 ottobre, militari delle Stazioni di Rionero Sannitico e Forlì del Sannio, arrestano tre pregiudicati resisi responsabile del furto ai danni di una centrale Telecom, con il recupero dell’intera refurtiva, per il valore complessivo di circa centomila euro;

Il 30 novembre, militari dei reparti territoriali, del Nucleo Operativo Ecologico e del Gruppo Carabinieri Forestale, nel corso di una vasta operazione finalizzata alla tutela dell’ambiente, denunciano cinque persone, sequestrano una maxi discarica abusiva dove venivano smaltiti rifiuti speciali ed eseguono quindici notifiche per la bonifica di depositi incontrollati di rifiuti;

Il 18 dicembre, militari della Stazione e del N.O.R. della Compagnia di Agnone, denunciano una coppia di pregiudicati provenienti dall’hinterland napoletano specializzata nelle truffe ai danni di anziani.