Riserva della Biosfera Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise, Francesco Lombardi eletto presidente.

Con la seduta del 21 dicembre 2017, tenutasi presso la sede del Consorzio AssoMaB a Pietrabbondante, si è ufficialmente costituito l’executive council della Riserva della Biosfera UNESCO Collemeluccio -Montedimezzo AltoMolise.

La Riserva MaB Alto Molise, ampliata e riconosciuta nel 2014, è una della 15 Riserve della Biosfera UNESCO in Italia e l’unica in Molise, finora è stata guidata, in via provvisoria dal Consorzio AssoMaB; entro il 31 dicembre dell’anno in corso, la stessa avrebbe dovuto consegnare (e lo ha fatto regolarmente) al Ministero dell’Ambiente il primo rapporto di autovalutazione con un resoconto delle attività messe in campo sul territorio in questi anni; allo stesso tempo, come da management plan, entro il 2017 l’ente avrebbe dovuto costituire il consiglio di amministrazione ed eleggere il presidente.

Con votazione unanime, gli undici membri del consiglio d’amministrazione, hanno eletto il primo presidente della Riserva della Biosfera Alto Molise; l’importante incarico è stato conferito a Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana: “sono onorato di aver ricevuto questo importante incarico, la responsabilità che questo ruolo comporta, però, è significativa in quanto gli adempimenti da portare a termine ed avviare sono numerosi ed il contesto di confronto e riferimento è internazionale. L’Unesco è estremamente selettivo e particolarmente attento al rispetto delle scadenze e dei programmi inseriti nel progetto di gestione territoriale. Le potenzialità che il territorio dei comuni di Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana. Vastogirardi, ha sono molteplici;i cittadini dell’alto molise hanno aspettative e speranze di sviluppo territoriale che solo il management plan della Riserva MaB Alto Molise può soddisfare e mettere in campo. Ringrazio i sindaci dei comuni della Riserva, i rappresentanti di Regione Molise, dell’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità (UTCB), dell’Università degli studi del Molise e del forum delle associazioni dei comuni della Riserva, per la fiducia che mi hanno riservato. Le sfide che ci aspettano sono ardue ma sicuramente interessanti e stimolanti; la governance della Riserva avrà l’importante compito di guidare lo sviluppo dell’alto molise. Con la consueta passione che anima il nostro operato quotidiano siamo pronti per affrontare questa nuova importante sfida!