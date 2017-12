San Salvo (CH) Al fondatore di Cittanet,Antonio Cilli, il premio San Vitale

Era stranamente serio, quel "malandrino" di Antonio ieri sera seduto in ultima fila nella sala dove si stavano effettuando le premiazioni del più importante riconoscimento annuale sansalvese.

Certamente non si trattava della cerimonia di consegna degli Oscar, ne' del Golden Globe di marca stellestrisce, e non si trattava nemmeno del nostrano Premio Campiello, ma più semplicemente di un riconoscimento ad un nostro concittadino per il settore della comunicazione.

Non me ne vogliano gli altri premiati, tutti altrettanto meritevoli, ma Antonio con la sua attività editoriale, iniziata nella nostra città nel lontano 2001 e che si è propagata in tutta Italia, dopo oltre 15 anni di attività, si è saputo sapientemente raccontare nel libro "INFOMAKERS - Editri, giornalisti e blogger al tempo della post-verità" presentato l'estate scorsa a Roma nella Camera dei Deputati, ha meritato il premio istituito dal suo "competitor" locale Orazio Di Stefano, che, nell'occasione lo ha anche declamato!

Peccato per lo scarso pubblico presente in sala.....certo il mercoledì sera dalle sette alle otto di sera i sansalvesi hanno ben altro da fare che vedere un proprio concittadino ricevere un premio o, forse, come ha detto lo stesso Antonio " è sempre difficile essere profeta in patria" nonostante 16 anni di brillante carriera editoriale, esperienze da relatore/formatore in ogni angolo d'Italia ed in concomitanza la professione di avvocato......non certo una "robetta" che si vede tutti i giorni......

Ma la soddisfazione più grande per Antonio è sicuramente quella di sapere che ogni mattina, appena consumata la colazione, almeno un sansalvese su due che accende un computer/smartphone clicca su sansalvo.net ......la sua splendida creatura...!!!