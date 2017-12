Gli auguri per le feste natalizie del presidente Paolo di Laura Frattura

Buon Natale. Con il cuore a voi, a noi, al nostro Molise questo bellissimo augurio: è il regalo più importante e più giusto che possiamo farci.

Lasciamo spazio alla voglia di scambiarci un sorriso come sappiamo fare insieme. Stringiamoci in un abbraccio fraterno e umano che possa dare fiducia in particolare a chi è più in difficoltà. A tutti i silenzi che nascondono sofferenza e che spesso non trovano spazio né attenzione. Natale è anche il sogno che torna ad apparirci possibile, non solo speranza. A ciascuno di voi l'augurio sincero di realizzarlo per rinsaldare la capacità e il coraggio che tutti possiamo avere di guardare avanti e volare alto. Facciamolo insieme per voi, per noi, per il nostro Molise.

Buone feste, Paolo