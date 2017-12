Agnone Domani 24 Dicembre, la piccola 'Ndocciata.Nella foto , la 'Ndoccia da 16 torce che porterà Paoletto!

Dopo la grande 'Ndocciata dell'8 Dicembre , giorno dell'Immacolata, domani 24 Dicembre , vigilia di Natale si svolgerà La piccola'Ndocciata. Manifestazione con una presenza minore di pubblico, di solito. Le 'Ndocce che sfileranno saranno probabilmente quasi la metà, rispetto alla 'Ndocciata dell'8. Gli 'ndocciatori sono pronti a sfilare. Nela foto copertina una 'Ndoccia da 16 torce, non la più grande, che porterà a spalle da solo, un giovane ragazzo agnonese, Paolo Cannatelli, che non e' esattamente un omone, ma e' un bravo e forte portatore di 'Ndocce. Di solito la 'Ndocciata della vigilia di Natale, risulta più intima,meno spettacolarizzata di qella dell'8.

Ricorda realmente le origini dell'uso delle torce. La vigilia di Natale, i contadini dalle campagne agnonesi risalivano verso il paese, con una torcia a spalla, per farsi luce durante il percorso che li conduceva in chiesa per la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte e ascoltare il canto natalizio, la Pasturella. Molti di loro arrivavano con congruo anticipo rispetto alla celebrazione, e consumavano la parca cena della vigilia in chiesa..