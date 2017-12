Belmonte del Sannio, 'associazione Musae" rinuncia alle iniziative programmate per le feste natalizie. Intervista alla Presidente Milena Di Iorio

A seguito di un post apparso su fb , abbiamo voluto intervistare la giovane presidente Milena Di Iorio, in merito alla disdetta da parte dell'Associazione Musae da lei presieduta, di alcuni eventi e manifestazioni programmate per le feste natalizie a Belmonte del Sannio. La presidente, ci è semdbrata realmente addolorata rispetto ai fatti e ha definito l'accaduto come "una storia triste". Le sue dichiarazioni:

" Inizialmente le proposte dell'associazione dalla popolazione di Belmonte, sono state accolte con favore ed entusiasmo, tant'è che abbiamo realizzazato eventi molto apprezzati. Ma dopo una denuncia anonima fatta alla guardia di Finanza, il clima s e' alterato. Qualcuno ha denunciato in seguito a una lotteria da noi organizzata. La finanza ha verificato la piena regolarità della lotteria. Quest'anno avevamo organizzato degli eventi per natale, ma si avverte un clima non propriamente gioioso , come ci si aspetta per le feste natalizie. A quel punto si e' deciso che forse era meglio soprassedere, per non creare tensioni ulteriori, percio gli eventi sono stati sospesi"

Attraverso le domande poste alla presidente dell'Associazione, si e' cercato di capire che cosa nella comunità di Belmonte abbia scatenato tanta ostilità nei confronti dell'associazione stessa.

La presidente " Le innovazioni, ciò che non si conosce spesso possono spaventarea. Le nostre sono iniziative diverse dalle solite viste e proposte" cosi motivava questo strano clima venutosi a creare.

Strana storia, nelle piccole comunità può succedere di tutto, a volte per motivi banali o semplici dicerie, o insane competizioni, si azzerano iniziative, idee, e persone