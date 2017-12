Vasto(CH) Lite in famiglia al pranzo di Natale, uomo accoltellato

ite familiare al pranzo di Natale ed un uomo accoltellato grave in ospedale.

Il fatto di sangue è avvenuto nel primo pomeriggio della giornata festiva del 25 dicembrea Vasto Marina, in un'abitazione di via Vilignina, in località Montevecchio.

Il ferito, D.U., 41 anni, colpito al collo da suo cognato, è stato accompagnato al pronto soccorsodel 'San Pio da Pietrelcina' da altri familiari ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per limitare le conseguenze della lesione.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Vasto.

L'aggressore è stato fermato dai militari vastesi e su di lui pende il pesante addebito di tentato omicidio.http://www.histonium.net/notizie/attualita/44512/lite-in-famiglia-al-pranzo-di-natale-uomo-accoltellato