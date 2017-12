Allerta Meteo Protezione civile Molise:rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento

CODICE ARANCIONE: Dalle prime ore di domani, mercoledì 27 dicembre 2017, e per le successive 24-36 ore si prevedono: FENOMENI PREVISTI PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SULLE ZONE CENTRO-OCCIDENTALI DELLA REGIONE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. VENTI DA FORTI A BURRASCA A PREVALENTE COMPONENTE MERIDIONALE.

TIPOLOGIE DI EVENTI TEMUTI  Instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici.  Frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango.  Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione.  Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.  Allagamenti localizzati in aree urbane, vallive o pedemontane, piene con possibili esondazioni di canali e corsi d’acqua della rete secondaria e fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, etc.).  Incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori.  Danni localizzati a strutture leggere, occupazione dei piani viari da strutture o oggetti instabili.  Danni alle coperture ed alle strutture provvisorie a causa di forti raffiche di vento.  Rottura di rami, caduta di alberi ed abbattimento di pali, segnaletica ed impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aree di comunicazione e di distribuzione di servizi.  Riduzione della visibilità durante i fenomeni più intensi con conseguenti disservizi alla viabilità.http://www.protezionecivile.molise.it/images/avvisi/20171226_AVVALL.pdf