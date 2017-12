Maltempo, pioggia e raffiche di vento creano disagi. Molteplici chiamate al centralino dei vigili del fuoco

Forte ondata di maltempo nella giornata di oggi in Molise, in particolare le precipitazioni piovose sono state accompagnate da forti raffiche di vento che hanno causato danni e disagi sia in provincia di Campobasso che in quella di Isernia. Numerose le telefonate ai centralini dei Comandi di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per segnalare situazioni di emergenza o comunque di pericolosità per la cittadinanza. Registrato qualche allagamento in scantinati e garage. I casi più preoccupanti hanno riguardato segnali stradali e alberi caduti sull’asfalto, Diversi i rallentamenti subiti dal traffico. In alcuni comuni, il vento ha danneggiato le luminarie natalizie. Domani sarà un’altra giornata di maltempo, con previsioni di precipitazioni nevose sopra i 600 metri.