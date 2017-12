Latitante ricercato per traffico di droga, arrestato dai Carabinieri  

Ad Isernia, un 40enne del luogo, con a carico numerosi precedenti per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Isernia. L’uomo si era reso latitante da alcuni giorni per sfuggire all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Urbino in quanto accusato di un’attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina in territorio marchigiano, a seguito di indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Fano. Il pregiudicato, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, nel passato era già finito in varie indagini da parte dei Carabinieri di Isernia, ed in particolare nel 2012 era stato arrestato proprio dai militari del Nucleo Investigativo, i quali accertarono che l’uomo era uno dei principali fornitori di eroina e cobret, per gli acquirenti isernini. Dopo aver scontato qualche anno di carcere, il 40enne era tornato libero, riprendendo la sua illecita attività in un’altra regione.