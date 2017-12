Disagi sulla Trignina a causa del maltempo

Come annunciato dai bollettini meteorologici è arrivata la perturbazione atlantica che da ieri sta interessando l’intera regione con piogge, raffiche di vento e calo delle temperature. Dalle prime ore di oggi è caduta anche la neve che ha imbiancato tutta la regione causando qualche difficoltà agli automobilisti in viaggio, in particolare lungo la Trignina dove la neve sulla carreggiata ha creato problemi soprattutto ai mezzi pesanti che sono stati soccorsi dalla polizia stradale